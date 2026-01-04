Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün duyurduğu SİPER-1 sistemi, atışlı testleri başarıyla tamamlayarak envantere kazandırıldı. Roketsan, ÇELİKKUBBE'nin caydırıcılığının güçlendiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER-1'de teslimatlar kesintisiz devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, seri üretim süreci hızla süren SİPER-1 sisteminin otonom batarya kabulüne yönelik atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Başkan Görgün'ün paylaşımını alıntılayan Roketsan ise yaptığı açıklamada, sistemin hedefini tam isabetle vurduğunu belirterek, SİPER'in Türkiye'nin hava savunmasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Roketsan paylaşımında, 'Gök Vatan'ımızın sarsılmaz muhafızı #SİPER görev başında. Hava Savunma Sistemimiz SİPER, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabetle vurdu. #ÇelikKubbe'mizin caydırıcılığını zirveye taşıyan yüksek teknoloji sistemlerimizle, ülkemizin uzun menzilli hava savunma kabiliyetini güçlendirmeye devam ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Başarıyla tamamlanan testlerin ardından bir SİPER sistemi daha Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılmış oldu. Uzun menzilli hava savunma alanında önemli bir eşik olarak değerlendirilen bu gelişme, Türkiye'nin hava sahasını koruma kabiliyetini ileri bir seviyeye taşıyor.