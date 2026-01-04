Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yoğun tipi nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan iki vatandaş, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı Köyü Yellibel Yaylası yolunda yoğun tipi nedeniyle araçları kara saplanan iki vatandaş, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemeyen vatandaşların yardım çağrısı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yoğun kar ve tipi altında yürütülen çalışmalarda, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri kısa sürede vatandaşlara ulaştı.

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle araçlar bulunduğu yerden çıkarılırken, mahsur kalan vatandaşların güvenliği sağlandı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan vatandaşlar bölgeden tahliye edildi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, olayla ilgili yaptığı paylaşımda, kış şartları boyunca sahada canla başla görev yapan jandarma teşkilatı ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek, vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.