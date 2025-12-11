Bursa Business School Uludağ Kampüsü, iş dünyası profesyonellerine 'veriden değer üretme' konusunda kapsamlı bir eğitim sundu. Programda veri analitiği, iş zekâsı ve güncel vaka çalışmaları ele alındı.

BURSA (İGFA) - İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School, 'yeni petrol' olarak nitelendirilen veriyi etkin kullanmayı amaçlayan Stratejik Veri Analitiği ve İş Zekâsı Eğitim programına ev sahipliği yaptı.

Uludağ Kampüsü'nde gerçekleştirilen eğitim, BNC Insight Kurucusu ve Danışmanı Emre Tuna Aydın tarafından verildi. Katılımcılar, veriden değer üretme süreçleri, temel analiz yöntemleri, iş zekâsı uygulamaları, veri görselleştirme ve güncel vaka çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

Eğitimi değerlendiren Emre Tuna Aydın, 'Katılımcılar farklı sektörlerden gelmesine rağmen amaç aynıydı: elimizdeki veriden değer üretmek. Bursa Business School, zihin açan bir eğitim ortamı sağladı' dedi.

Katılımcılar da eğitimden memnuniyetlerini dile getirdi. Kotonteks Dış Ticaret Direktörü Ece Nur Şahin, veriyi stratejik bir kaldıraç olarak kullanmayı uygulamalı olarak deneyimlediklerini belirtti ve MS Power BI gibi araçların entegrasyonunun önemine dikkat çekti. Azul Tarım Genel Müdürü Oğuz Çağlar ise eğitimde veri okuryazarlığından yapay zekâ ve ileri analitik tekniklere kadar geniş bir içerik sunulduğunu vurguladı.

Bursa Business School'un modern tesisleri ve donanımlı altyapısı sayesinde eğitim, katılımcıların dikkatini dağıtmadan odaklanabileceği bir ortamda gerçekleşti. Eğitim, yöneticiler ve üst düzey profesyoneller için stratejik karar alma süreçlerinde rekabet avantajı sağlama açısından kritik önemde görülüyor.