Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sinem Erdoğan, Ay-Yıldızlı formayla katıldığı Dünya Gençler Kickboks şampiyonasında dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Çayırova’ya Macaristan’dan dünya üçüncülüğü unvanı geldi. Sporda yapılan atılımlarla spor kenti kimliği kazanan ve milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmeye devam eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, bir büyük gurur daha yaşadı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde kickboks branşında iki Türkiye şampiyonluğu birden kazanan ve bu başarılarıyla Dünya Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı elde eden Sinem Erdoğan, Çayırova’ya bir gurur daha yaşattı. 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenen Dünya gençler Kickboks şampiyonasında 70+KG Full Kontakt kategorisinde dünya üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

“SİNEM KIZIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Dün gerçekleşen törenle bronz madalyayı boynuna takan Sinem Erdoğan, ay yıldızlı formayla katıldığı ilk şampiyonada bronz madalya alırken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Tebrikler Sinem Erdoğan. Macaristan Budapeşte’de düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası +70 kg full contact stilde üçüncü olan Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Sinem kızımızla gurur duyuyoruz. Bizlere yaşattığı mutluluk ve heyecan için kendisine, hocasına ve emek veren herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”