Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bir binanın yıkılması ve 1 vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremin ardından 3 katlı bir binanın yıkılması ve 1 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturma kapsamında inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ve yıkılan binadan karot örnekleri alındığını belirtti.

Bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda, binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alındı.

Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere…

Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğünü vurguladığı paylaşımında, “Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” diyerek hayatını kaybeden vatandaşa rahmet, yaralılara şifa diledi.