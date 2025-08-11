Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın paylaşımına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko’yu İstanbul’daki Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde ağırladı.

6-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Sonko’nun programının bir parçası olarak gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Senegal arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirildiği ve stratejik iş birliğini derinleştirme adımlarının ele alındığı belirtildi.

https://twitter.com/iletisim/status/1954873085124854199

Hatırlanacağı gibi iki lider, daha önce 7 Ağustos’ta Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmiş ve savunma, eğitim, medya ve finans gibi alanlarda dört anlaşma imzalamıştı.