Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin atıl durumdayken devraldığı ve Başkentlilerin hizmetine kazandırdığı Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi misafirlerini bekliyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda kalmış alan ve yapıları Başkentlilerin kullanımına kazandırmaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi tarafından 2007 yılında temeli atılan ve kaba inşaatının tamamlanmasının ardından atıl durumda bırakılan Sincan Fatih Yüzme Havuzu, ABB’nin devralmasının ardından modern bir spor tesisine dönüştürüldü.

Yenileme çalışmalarından sonra Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi adı altında Başkentlilerin hizmetine sunulan tesis misafirlerini bekliyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Üyelik sistemiyle hizmet verecek olan kompleks, kullanıcılara çeşitli spor faaliyetleri yapma imkânı sunuyor.

Toplamda 7 bin metrekaresi kapalı alan olan tesiste; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, aletli kondisyon merkezi, basketbol ile voleybol sahası ve tenis kortu yer alıyor.

Üye olan vatandaşların faydalanabileceği özellikler arasında; şifreli dolaplar, soyunma odaları, duş alanları ve revir gibi hizmetler de yer alırken tesise gelen vatandaşlar Atatürk Sergi Alanı’nı da ziyaret etme fırsatına erişebilecekler.