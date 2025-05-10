ASKİ Genel Müdürlüğü, dere yataklarının düzenli akışını sağlayarak Ankara’da sel ve su taşkınlarını önlemek için kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hizmet döneminde periyodik olarak şu ana kadar toplam 434 kilometre uzunluğunda açık ve kapalı kesit dere temizliği yapıldı.

Başkent Ankara, çok sayıda akarsu ve dereye ev sahipliği yaparken; kentin altyapısını güçlendirmek, çevre kirliliği, olası sel ve su taşkını risklerini ortadan kaldırmak için Ankara’nın dereleri düzenli şekilde temizleniyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, kentte yoğun yağış gerçekleşen dönemlerde büyük maddi hasar ve en önemlisi can kaybı yaşanmaması amacıyla Ankara’nın önemli su yatakları olan Ankara Çayı, Söğütözü Deresi, İncesu Deresi, Dikmen Deresi, Beypazarı Baksı Deresi ve Hatip Çayı’nda geniş kapsamlı temizlik, tespit ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.