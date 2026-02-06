Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), üretken yapay zekâdan otonom sistemlere ve robotik uygulamalara geçişin konuşulduğu özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Açılış konuşmasını yapan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, yapay zekânın son yılların en önemli tartışma konularından biri olduğunu vurguladı. Gümüş, kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini ve bu alanların başında iş dünyasının geldiğini belirterek, üyelerini teknolojik gelişmelerden anında haberdar ettiklerini söyledi.

Etkinliğe konuk olan Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Başkanı İdris Doğrul, dünyanın insan ve makine işbirliğinin başlangıç çağında olduğunu ifade ederek yapay zekânın hayatın her alanına hızla hakim olmaya başladığını dile getirdi.

Doğrul, yapay zekânın işsizliği artıracağı yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, 'Geçiş süreci kontrollü olduğu sürece dramatik işsizlik tabloları yaşanmaz. İnsan istemediği sürece yapay zekâ insanı işsiz bırakmaz. Aksine doğru ve ehil ellerde yeni istihdam alanları doğurur' dedi.

İŞLETMELER AÇISINDAN YAPAY ZEKÂNIN ÖNEMİ

İşletmelerin yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerden kendilerini uzak tutmalarının, dijitalleşen dünyada telâfisi mümkün olmayan hataları da beraberinde getireceğine işaret eden Doğrul, yapay zekânın insan faktörü olmaksızın varlığını sürdüremeyeceğini ifade etti.

Dijitalleşen dünyada hız faktörünün, hiçbir dönemde olmadığı kadar önem kazacağına değinen Doğrul, 500 sayfalık bir raporun analizinin yapay zekâ marifetiyle, 15 saniyede hazırlanabileceğini vurguladı.

Yapay zekânın yaygınlık kazanmasıyla rekabet olgusunun daha da artacağını belirten Doğrul, yakın gelecekte yapay zekaya entegre olamayan firmaların, rekabet edebilme reflekslerinin zayıflayabileceğini de sözlerine ekledi.