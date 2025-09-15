Bunlar da ilginizi çekebilir

Simge Sağın, “Üzülme” ve “Yankı” gibi hit şarkılarıyla izleyicileri coştururken, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Edirne’nin İpsala ilçesinde düzenlenen 24. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nın son gecesinde sahne alan Simge Sağın, hit şarkılarıyla kulakların pasını sildi. EDİRNE (İGFA) - Önceki akşam Edirne’nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinliklerinin son akşamında konser veren Simge Sağın, kulakların pasını sildi.

