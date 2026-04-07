Simge Sağın'ın adının geçtiği soruşturmayla ilgili ilk açıklama İletişim Danışmanı Özgür Aras'tan geldi. Aras, Simge Sağın'ın konutunda yapılan aramada hekim kontrolündeki reçeteli ilaçların dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın'ın konutunda arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada sanatçıya ait herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Açıklama, sanatçının iletişim danışmanı Özgür Aras'tan geldi.

Açıklamada, sanatçının sürece ilişkin tutumuna da dikkati çekilerek, Simge Sağın'ın ifade sürecine destek olmak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği içerisinde olduğu belirtilirken, Simge Sağın'ın, hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu olmadığının altı çizildi.