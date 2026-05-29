Türk müziğinin güçlü ve zarif sesi Sibel Can, Kurban Bayramı boyunca gerçekleştireceği konser serisiyle dinleyicilerine unutulmaz geceler yaşatıyor. Bayram programı kapsamında önce Kıbrıs'ta, ardından Antalya'da sahne alacak olan ünlü sanatçı, müzik dolu bir maratona imza atıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bayramın ikinci günü Kıbrıs'taki Merit Diamond Hotel sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak olan sanatçı, ardından rotasını Antalya'ya çevirecek. Bayramın üçüncü gününde Sueno Hotels Side'de sahne alacak olan Sibel Can, maratonun finalini ise bayramın dördüncü günü Sueno Hotels Deluxe Belek'te gerçekleştireceği özel konserle yapacak.

Her konserinde olduğu gibi bu özel bayram programında da sahne performansı, enerjisi ve zarafetiyle dikkat çeken sanatçı; Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan son albümünden sevilen şarkılarının yanı sıra, kariyerine damga vurmuş eski ve yeni hit parçalarını da seslendirdi. Repertuvarında Türk müziğinin duayen isimlerinin unutulmaz eserlerine de yer veren Sibel Can, güçlü yorumu ve sahne hakimiyetiyle dinleyicilerini adeta mest etti.

Sahne şıklığıyla da adından söz ettiren sanatçı, bu özel konser serisinde yine Amor Gariboviç imzalı göz alıcı bir kostüm tercih etti. Zarafet ve ihtişamı bir araya getiren özel tasarım sahne kıyafeti, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yoğun bayram temposuna rağmen heyecanını paylaşan Sibel Can, 'Bayramlar sevgiyle, müzikle ve bir arada olunca güzel. Bu bayramda da müziğin birleştirici gücüyle güzellikleri çoğaltalım' sözleriyle dinleyicilerine seslendi.