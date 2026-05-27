Sıfır Bir evreninden doğan Kıyma serisinin yeni filmi 'Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer', 12 Haziran'da sinemalarda. Mersin'de çekilen, Ali Sürmeli'nin de kadrosuna katıldığı yapım, aksiyon ve mizahı bir tatil köyü atmosferinde buluşturuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dört sezonluk başarısı ve dijital platform filmiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 'Kıyma', şimdi yepyeni hikâyesiyle beyazperdeye taşınıyor.

Yapımcılığını Abdurrahman Akarsu'nun üstlendiği, 'Sıfır Bir' evreninden doğan ve ciddi bir hayran kitlesine sahip 'Kıyma' serisinin beklenen filmi 'Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer' beyazperdede yerini alıyor. Sosyal medyada yayınlanan fragmanıyla ses getiren, izleyenleri kahkahaya boğacak 'Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer' filmi 12 Haziran'da sinemalarda izleyicisiyle buluşacak.

Sert ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken 'Kıyma' evreni, yeni sinema filmi 'Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer' ile aksiyon dozunu korurken mizahı ve yaz enerjisini de hikâyenin merkezine taşıyor. Bir tatil köyünde geçen film, sürükleyici olay örgüsü ve yüksek temposuyla seyirciye keyifli bir sinema deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

USTA OYUNCU ALİ SÜRMELİ KADRODA!

İzleyicilerin 'Sıfır Bir' ve 'Sokağın Çocukları' yapımlarından yakından tanıdığı oyuncular yeniden bir araya gelirken, Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli de kadroya dahil oldu. Başrollerini İrfan Ballı, Onur Akbay, Serdar Saim Avcılar ve Melis Özçimen'in üstlendiği 'Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer' filminde eğlence ve adrenalin bir arada olacak.

MERSİN'DE BİR TATİL KÖYÜNDE ÇEKİMLER GERÇEKLEŞTİ

Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Dur ve Kadri Beran Taşkın'ın birlikte kaleme aldığı film için doğal dokusu ve yaz atmosferiyle öne çıkan Mersin tercih edildi. Nisan ayında gerçekleştirilen çekimlerin büyük bölümü bir tatil köyünde tamamlanırken, deniz ve havuz sahneleriyle dikkat çeken film renkli görüntülere sahne oldu.