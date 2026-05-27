Yonca Evcimik, son günlerde yeniden gündeme gelen 'Sezen Aksu yolumu kesti' başlıklarına açıklık getirdi. Yonca Evcimik, Sezen Aksu'nun kendisinin önünü kesmediğini, aksine her zaman yanında olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Bir YouTube programında ortaya atılan iddiaya göre; dünyaca ünlü müzik yapımcısı Ahmet Ertegün'ün, Türkiye'den Avrupa'ya açılacak bir isim aradığı dönemde Sezen Aksu'nun Yonca Evcimik'i önerdiği, ancak daha sonra araya başkalarının girmesiyle Tarkan'ın öne çıktığı ileri sürülmüştü.

Geçtiğimiz hafta katıldığı programda kendisine bu konu yeniden sorulan Yonca Evcimik, iddiaları şu sözlerle değerlendirdi:

'Sezen Aksu direkt olarak 'Yonca' diyor. Sonra devreye başkaları giriyor ve Tarkan'ı kabul ettiriyorlar gibi bir şey oluyor. O kadar detayı ben bilmiyorum ama anlatılanlara bakınca, bir yola doğru giderken yol kesilmiş mi; anlatılanlara göre öyle. Ama bunun Sezen Aksu'yla ilgisi var mı? Asla yok. Her zaman arkamda olan, hatta 'Bugün Madonna'nın sahnesini Yonca'ya verseler aynı ambiyansı yakalar' diyen de odur. Onunla hiçbir ilgisi yok, alakası yok.'

Yonca Evcimik, Sezen Aksu'ya olan sevgisini özellikle dile getirerek, bu konunun yanlış anlaşılmasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti:

'Bunun Sezen Aksu'yla ilgili olmadığını bütün programlarda dile getirdim. Şu anda da söylediğim gibi: Bu neden anlaşılamıyor, onu da anlamıyorum. Sezen Aksu'yu çok severim. Başka birşey benim için.O benim için çok kıymetlidir.Çok geçmişim o benim.'

Yonca Evcimik, açıklamasına rağmen çıkan 'Sezen Aksu yolumu kesti' başlıklarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, konuyla ilgili yazılı açıklama yapma ve program kaydını paylaşma kararı aldı. Evcimik, Sezen Aksu'nun bu süreçte kendisine zarar veren değil, aksine destek olan bir isim olduğunun altını çizdi.