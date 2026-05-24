Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan Bengü, sevilen şarkılarıyla festival izleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı.
ESKİŞEHİR (İGFA) - Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Festival alanını dolduran izleyiciler, Bengü'nün parçalarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.
Bengü; 'Sahici', 'Veto' ve 'Gezegen' gibi sevilen şarkılarını Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Geniş repertuvarı ve sahne performansıyla festival izleyicilerinin beğenisini kazanan Bengü, konser boyunca dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
