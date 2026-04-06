Geçirdiği ameliyatın ardından hızla toparlanan Murat Dalkılıç, uzun bir aranın ardından sahnelere dönüyor. Ünlü popçu, konser maratonunun startını 30 Nisan'da İstanbul Atakent Jolly Joker'de verecek.

İSTANBUL (İGFA) - Bu konserle birlikte yaz turnesine başlayacak olan Murat Dalkılıç, dört ay içinde toplam 30 konserle hayranlarıyla buluşacak. Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahne alacak sanatçı, yaklaşık 2,5 saat sürecek performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

Murat Dalkılıç ayrıca yaz sezonu boyunca her Cuma günü Çeşme Alaçatı'da On Papazzi 'de sahne alacağı 12 konserlik özel bir anlaşmaya da imza attı.

Pop yıldızı, yaz boyunca Türkiye'nin farklı noktalarında dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.