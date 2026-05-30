Kenan Doğulu, Göztepe Stadyumu'nda unutulmaz bir geceye imza attı. Yoğun ilgi gören konserde Doğulu, sevilen şarkıları, yüksek sahne enerjisi ve güçlü performansıyla izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Kenan Doğulu, 'Timeless Love' isimli dört bölümden oluşan özel konser kurgusuyla sahneye çıktı. 'TINI', 'İç Ses', 'Ahenk' ve 'Festival' isimli bölümlerden oluşan konser, müziğe duyulan ilk tutkudan kendini keşfetmeye, aşk ve kalp kırıklıklarından birlik, kutlama ve paylaşım duygusuna uzanan etkileyici bir hikaye sundu.

Konserin prodüksiyon tarafında, başarılı koreograf ve kreatif direktör Marvin Brown imzası dikkat çekti. Beyoncé, Mariah Carey, Katy Perry, BLACKPINK ve Britney Spears gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan Brown, konser için özel koreografiler hazırlarken sahnede yer alan 20 dansçıyla birlikte etkileyici bir görsel performans kurgusu oluşturdu. Dans, moda, sahne tasarımı ve görsel dili bir araya getiren yaratıcı yaklaşımıyla tanınan Marvin Brown'un dokunuşları, gecede uluslararası bir prodüksiyon atmosferi yarattı.

Konser boyunca her bölüme özel hazırlanan kostümleriyle de dikkat çeken Doğulu, Nazlı Terzioğlu, Özlem Kaya, Junya Watanabe ve Mert Yemenicioğlu imzalı tasarımlarla büyük beğeni topladı. Gecede sürpriz performanslarıyla Edis, Sıla ve spade 427 sahne aldı. Edis'in 'Pamuk', Sıla'nın 'Dan Sonra' performansları ve spade427'nin 'Dön Gel' finalinde gerçekleştirdiği rap partı gecenin heyecanını zirveye çıkardı.

Sahne tasarımı, ışık kurgusu ve özel performans geçişleriyle dikkat çeken konserde Kenan Doğulu, hit şarkılarından oluşan repertuarıyla izleyicilere temposu yüksek bir gece yaşattı. Konserine 'Yaparım Bilirsin' şarkısıyla başlayan sanatçıya, seyirciler ilk andan itibaren coşkuyla eşlik etti. Gece boyunca 'Ara Beni Lütfen', 'Aşk Kokusu' ve 'Pamuk' gibi sevilen parçalarını seslendiren Doğulu, enerjiyi konser boyunca zirvede tuttu. Gecenin finalinde ise yoğun alkışlar eşliğinde 'Tükendim Ben' şarkısını seslendirerek İzmir konserini unutulmaz bir kapanışla noktaladı.

Bayhan Müzik organizasyonuyla, İzmir'in enerjisiyle birleşen konser, müzik, dans ve sahne şovlarının iç içe geçtiği etkileyici atmosferiyle uzun süre hafızalarda yer edecek bir geceye dönüştü.