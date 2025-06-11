Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, merkezden kırsal mahallelere kadar ulaşan hizmet anlayışıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde önemli cadde ve sokaklarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - İnönü Caddesi ile Paşa İni ve Fora sokaklar, yapılan yol yenileme ve kaldırım düzenlemeleriyle modern bir görünüme kavuştu. Özellikle otel ve iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu, aynı zamanda birçok kırsal mahalleye bağlantı sağlayan İnönü Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Toplamda 1250 metre uzunluğundaki yol, yeni yüzüyle bölge halkına daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuyor.

Şenel: “1250 metre uzunluğunda yol ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdik”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nde görev yapan Silifke Yol Birim Sorumlusu Kazım Şenel, gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Yaklaşık 1250 metrelik yol ağında Paşa İni, Fora ve İnönü Caddelerinde kaldırımlı asfalt çalışmamız bitti. Burası turistik bir bölge olduğu için özellikle yaz aylarında nüfusu artıyor. İnönü Caddesi, aynı zamanda kırsal bölgelerimize giden ve yukarıdaki mahalleleri de taşıyan bir ana yol. Paşa İni’nde, kaldırım ve yağmur suyu drenaj hatlarında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

YENİLENEN YOLLARDAN ESNAF DA MEMNUN VATANDAŞ DA…

Atakent Mahalle Muhtarı Salim Demirtaş, yol yenileme çalışmalarından dolayı Başkan Vahap Seçer’e teşekkürünü ileterek, “Daha önce bu yol çok berbattı. Şimdi dört dörtlük bir çalışma yapıldı ve çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki otel işletmecilerinden Tülay Bilgen, İnönü Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarından sonra birçok sıkıntının giderildiğini kaydederek, “Yol çok engebeliydi ve çukurlar rahatsız ediciydi. Şimdi çok güzel oldu. Burası yayla yollarına bağlantısı olan ve sebze meyve taşıyan araçların da kullandığı işlek bir yol. Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bir başka işletme sahibi Seyit Güzel, “Daha önce bu yol çekilmez haldeydi. Şimdi istediğimiz şekilde oldu. Genel anlamda çalışmalardan memnunuz. Vahap Başkan’a teşekkür ederiz. Gerekli hassasiyetleri sergiliyorlar. Daha önceki dönemde kişilere göre iş yapılıyordu, şimdi halka göre iş yapılıyor. Önemli olan da bu zaten. Aştık o günleri, geri gelmesin. Her şey güzel olacak” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlardan Abdurrahman Koç ise, “Çok güzel olmuş, teşekkür ederiz. Daha önce köy yolu gibiydi. Şimdi buraya yakışır bir çalışma olmuş. Burası turizm alanı. Görsele çıkan bir yer. Onun için daha iyi olması lazım” dedi.