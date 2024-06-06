Şile'de düzenlenen Dünya Çevre Günü renkli görüntülere sahne oldu.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Dünya Çevre Günü Kent Meydanında gerçekleştirildi. Meydanda kurulan çeşitli atölyelerde okullar,Tema Vakfı,Şile Çevre Gönüllüleri Derneği,İstaç Aş ,Orman İşletme Müdürlüğü çok sayıda katılımcının yer aldığı stantlarda özelikle öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden elde ettikleri malzemelerden oluşturdukları çalışmalar katılımcıların beğenisiyle karşılandı.

Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren “Şile’nin doğal güzelliklerinin yanında çiçeklerinin ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Evren; Şile’nin doğal çiçekleriyle de önemli bir ilçe olduğuna dikkat çekti. Evren; Şile’de 810 çeşit doğal bitki olduğunu ve 15 tanesinin endemik bitki olduğunu ayrıca tüm Türkiye Coğrafyasında 780 bin km2 de bu adet 9 bin olduğunu ve sadece Şile’de 810 doğal çiçek sayısı var. Endemik çiçekleri arasında yer alan şakayık ve Kum zambağımız adına ilçemizde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ancak tüm bu güzelliklerin yanında elbette sorunlarımızda var. İstanbul’a olan yakınlığımızdan dolayı özellikle Agrega ihtiyacını bu bölgeden karşılamak isteye madencilerin tehditi altında,kil,kum ocakları hadi bir derece ama ilçemizde asla taş ocağı istemiyoruz. Taş Ocağının sonrasında topografyayı düzeltilmesi ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu durum gerek üzerinde ki vasıflı orman kaybı,orman altı destekli hayvancılık,su kaynaklarımızın kaybı,çevre kirliliği,ulaşım sıkıntıları,saymakla bitmeyen ve telafisi mümkün olmayacak sorunlarla karşılaşmak istemiyoruz “ifadelerini kullandı.

Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan törende yaptığı konuşmada İlçe genelinde okullarda öğrencilere çevre ve doğaya sahip çıkmak ve sıfır atık eğitimleri konusunda öğretmen arkadaşlarıma ve duyarlılıklarından dolayı velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Şile Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı’da “Dünya Çevre Günü, 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran günü olarak kabul edilmiştir. O zamandan beri her yıl 5 Haziran'da, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır. Şile Belediyesi olarak bizlerde ilçe genelinde her türlü hassasiyetimizi ortaya koyduk ve önce Şile’nin doğal güzelliklerine, yeşiline ve kültürel değerlerine hep birlikte sahip çıkacaklarını” söyledi.

Program Müzik dinletileri ve Şehit Levent Birben Ana Okulu öğrencilerinin atıklardan ürettikleri çeşitli kıyafetler ile birlikte düzenlenen mini defile sıcak havaya rağmen katılımcıların yoğun ilgisini gördü.