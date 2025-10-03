İstanbul Şile'de Satmazlı Mahallesi sakini Şenay Kartal, CHP'li belediye yönetiminin 2 yıldır çözemediği yol sorunu nedeniyle belediye binası önünde protesto yaptı. 'Eşim yola sıfır olan evimiz asfalt kazılmadan üstüne dökülmesiyle 1 metre aşağı kaldı' diyen Kartal, 'CHP seçmeniydim, pişmanım. Küçük Şile'yi yönetemiyorsunuz, devleti nasıl yöneteceksiniz?' diyerek isyan etti.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Şile ilçesi Satmazlı Mahallesi'nde ikamet eden Şenay Kartal, evinin yol seviyesinin yükselmesiyle oluşan sorunu 2 yıldır çözemeyen CHP'li Şile Belediyesi'ne tepki gösterdi. Kartal, belediye ana binası önünde 'Mağdurum, sansasyon yaratmıyorum!' protestosu yaptı.

Etkinlik, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

'ASFALT KAZILMADAN DÖKÜLÜNCE EVİMİZ ÇUKURA DÖNDÜ'

Kartal, Terzioğlu Sokak'taki evinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmaları sırasında kazılmadan üst üste dökülen asfalt nedeniyle yol seviyesinin 1 metre yükseldiğini, evinin ise 50 cm yüksekte olması gereken konumdan çukura dönüştüğünü anlattı:

'Şikayetlerime Şile Belediyesi'nden Aykut Bey geldi, 'Siz çukurdan arsa almışsınız' diyerek dalga geçti. CİMER'e 7-8 yıllık fotoğraflarla başvurdum, İBB 'vatandaş ısrarı, yükselme yok' dedi. 5 ay geçti, 2026 baharına ertelendi. Kış geliyor, sular evimize doluyor, pislik akıyor. Mal kaybımız, can kaybımız olursa hesabını kim verecek? Tahliye bile gelmiyor.'

'OYUM ZEHİR ZIKKIM OLSUN, PİŞMANIM'

CHP seçmeni olduğunu vurgulayan Şenay Kartal, tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye seslendi:

'2 yıl önce 'Gelir gelmez yapacağım' dediniz, yapmadınız' diyen Kartal, 'Oyum zehir zıkkım olsun, ellerimiz kırılsaydı. Küçük Şile'yi yönetemiyorsunuz, devleti nasıl yöneteceksiniz? Başkan yardımcısı Berna Avcı'ya da sesleniyorum, mağdurum!' Protesto sırasında başkanlık katına 'Biz sansasyon yaratmıyoruz, yönetemiyorsunuz!' diye bağırdı.