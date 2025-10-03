Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı sonuna kadar çarşamba günlerinin 'Sinema Günü' olacağını duyurdu. Kampanyaya katılan sinemalarda tüm filmler 120 TL'ye izlenebilecek.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinemaseverlere yönelik yeni bir kampanya başlattı.

'Sinemaseverlere güzel bir haberimiz var' diyerek duyuruyu yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı sonuna kadar her çarşamba gününün 'Sinema Günü' olarak kutlanacağını duyurdu.

Kampanyaya katılan tüm sinemalarda, çarşamba günleri tüm filmler sadece 120 TL'lik sabit fiyatla izlenebilecek.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1974089442853077354

Kampanya, sinema salonlarının doluluk oranlarını artırması ve kültürel erişimi güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.