Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Hatay Antakya’da Şile Belediyesi Aşevinde felaketin yaşandığı günden bu zamana bölgede günde 10.000 kişiye sıcak yemek dağıtılan noktaya gerçekleştirdiği ziyarette bölgedeki çocuklarla bir araya gelerek çocuklarla birlikte neşeli anlar yaşadılar.

Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Şile Belediyesi yetkilileri, bir nebze olsun küçük kardeşlerimizin mutlu olmalarında fayda sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere ifadeleri kullandılar. Ayrıca Başkan Ocaklı; Şile Belediyesi Aşevi mutfağında pişen yemek kazanlarının da başına geçerek çalışma arkadaşlarına yardımcı olduğu görüntülere yansıdı.

"YARALARI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Şile Belediyesi Aşevi ve etkinlik alanı bölgede vatandaşların yoğun ilgisi ve beğenisini kazanırken aynı zamanda Ulusal Medyanın da dikkat çeken noktası haline geldi.

Bölgedeki çocuklar için düzenlenen etkinliklere katılan Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’ya özellikle çocukların gösterdiği yoğun ilgiyi görmezden gelmeyen bazı tv kanallarının da Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile röportajlar yaparak bölgede görev yapan Şile Belediyesini TV ekranlarına taşıdılar.

Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da Asrın felaketini yaşadığımız ilk günden itibaren afet bölgelerimizde yaraları sarmaya devam ediyoruz. Evlatlarımız için düzenlediğimiz etkinliğimizde onların bir parça mutluluğu için bir araya geldik. Bölgede daha güçlü bir “Şile Belediyesi” için çalışmalarımızı sürdürecek, afetin yaralarını hep birlikte saracağız” vurgusu yaptı..