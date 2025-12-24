Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde ruhsatsız ve kaçak yapılar için kapsamlı bir yıkım süreci başlatıyor. Başkan Deniz Dalgıç, kararların büyük bölümünün yıllar önce alındığını vurgulayarak, 'Amaç yıkım değil, güvenli ve planlı bir Mudanya' dedi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya karşı ilçe genelini kapsayan yeni bir uygulama sürecini hayata geçiriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yıkım takvimine alınan yapıların tamamının ruhsatsız olduğunu ve büyük bölümüne 2021 yılı ve öncesinde yıkım tebliği yapıldığını belirtti. Yıkım kararlarının hem idari hem de hukuki bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Başkan Dalgıç, sürecin keyfi değil, tüm yasal aşamaları tamamlanmış yapıları kapsadığını söyledi.

Amaçlarının yıkım yapmak değil, güvenli ve planlı bir kent düzeni oluşturmak olduğunu vurgulayan Başkan Dalgıç, sürecin barışçıl, şeffaf ve kamu güvenliği esas alınarak yürütüleceğinin altını çizdi. 'Adalet Bakanlığı soruyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruyor, Tarım Bakanlığı soruyor, İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruyor. Yıkım kararı alınmış ve tebliğ edilmiş bu yapılar neden hâlâ ayakta?' diyen Başkan Dalgıç, konunun yalnızca belediyenin değil, tüm kamu kurumlarının sorumluluğu olduğunu ifade ederek, 'Bugün yapılmayan her işlem, yarın çok daha ağır sonuçlar doğurur. Tek bir canın bile riske girmesine seyirci kalamayız' dedi.

Yıkım öncesinde tüm ilgililere tebligat yapıldığını belirten Başkan Dalgıç, kimsenin ani bir uygulamayla karşılaşmayacağını, taşınma ve tahliye süreçlerinde belediyenin lojistik destek sağlayabileceğini de dile getirdi.

Mudanya'nın ciddi bir deprem riski taşıdığını anımsatan Başkan Dalgıç, 'Bir depremde bu yapılarda insanlar hayatını kaybederse bunun hesabını kimse veremez. Belediye başkanının görevi yalnızca hizmet değil, can güvenliğini sağlamaktır' diyerek, kaçak yapıların yıkılmadıkça çoğaldığını ve tek katlı olarak tespit edilen bazı yapıların zamanla kat çıkarak daha büyük riskler oluşturduğunu kaydetti. 'Amacımız kimseyi mağdur etmek değil' diyen Başkan Dalgıç, Mudanya Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla kırsalda gerçekten yaşayan ve üreten vatandaşlar için tip projeler hazırlandığını, mühendislik hizmeti alınmış ve denetlenmiş yapıların desteklendiğini aktardı.

Dalgıç, açıklamasında sağlıklı imar planları yapılabilmesi için plansız ve kuralsız yapılaşmanın önüne geçilmesinin şart olduğunu vurguladı.