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Bakanlık, görevden uzaklaştırmaya yönelik açklamasında, Siirt Belediyesi'ne Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ı 6 yıl 3 ay hapis cezası dolayısıyla görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanlığı, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması nedeniyle geçici bir tedbirle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.