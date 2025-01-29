Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen hız denetiminde 19 araç sürücüsüne hız sınırı aşımından dolayı cezai işlem uygulandı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından düzenlenen hız denetiminde kurallara uymayan sürücülere adeta ceza yağdı.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri, İlçe Jandarma ve Bozüyük Jandarma Trafik timlerinin gerçekleştirdiği ortak operasyon, trafik güvenliği konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapılan denetimlerde, hız sınırını ihlal ettiği belirlenen tam 19 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İlçe genelinde vatandaşların güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla düzenlenen denetim, sürücülere hız limitlerine uyma zorunluluğunu bir kez daha hatırlattı.