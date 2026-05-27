ANKARA (İGFA) -Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bayram süresince Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerinde ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.

Yapılan paylaşımda, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekilerek, vatandaşların tarihi ve kültürel mirası yakından keşfetmeye davet edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bayram tatili boyunca ziyarete açık olacak müze ve ören yerlerinin listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilirken, listede yer almayan müze ve ören yerlerinin ise bayramın birinci günü öğlene kadar kapalı olacağı, ardından yeniden ziyaretçi kabul edeceği kaydedildi.

Genel Müdürlük mesajında ayrıca, 'Ülkemizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; huzur, sağlık ve bereket dolu bir bayram diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Bayram tatilinde özellikle tarihi ve kültürel destinasyonlarda yoğun ziyaretçi hareketliliği yaşanması bekleniyor.