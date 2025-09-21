Muğla’nın Ortaca, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki 8 plajı Sıfır Atık prensibiyle düzenleyerek halkın ücretsiz kullanımına sunduklarını anımsatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Halk Plajı' projesi kapsamında ücretsiz kullanıma sunulan plajların görüntülerini "Güzelliğini seyretmeye doyamadık" notuyla paylaştı.MUĞLA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu yaz 'Halk Plajı Projesi' kapsamında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı’na bağlı Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi iş birliğiyle hayata geçirmişti.

Muğla Ortaca’daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe’deki Akbük, Marmaris’teki Kızkumu, Bodrum’daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye’deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenleyen Bakanlık, deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılan plajlarda 30 personel görevlendirdi. 450’den fazla deniz kaplumbağası yuvasının koruma altına alındığı, 500’den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildiği plajlar, 2025 yaz sezonunda 250 binden fazla ziyaretçiye ücretsiz hizmet verdi.

Sıfır Atık kapsamında 215 ton atık toplanan plajlarda, 160 ton geri dönüşüme kazandırıldı.

BAKAN KURUM: BİR BAŞKADIR BİZİM MEMLEKETİMİZ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından düzenlenen plajlardan görüntüleri paylaştı.

“Bir başkadır bizim memleketimiz" diyen Bakan Kurum, "Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri; güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı’mız” diyerek bu hizmeti Türkiye’de bulunan 28 kıyı ilinin geneline yaymayı hedeflediklerini kaydetti.