Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklarının 38 dereceyi bulmasıyla sıcaktan bunalanları serinlemeyi dondurmadan yana tercih etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığı 38 derecelere ulaşılması ile birlikte 88 yıldır boza, helva ve dondurma üretimi gerçekleştiren dükkanda uzun kuyruklar oluşurken, çeşitleri saymakla bitmeyen dondurmalar yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşlar tarafından serinlemek için tercih ediliyor.

Dedelerin Yugoslavya'dan Pazaryeri'ne göç edip ve çok zor şartlarda 1936'da ilçede 90 metrekare bir dükkan kiralayarak başladığı dondurma üretimi 88 yıldır aynı yerde aynı lezzetle devam ettiğini dile getiren Soydan Boza yetkilileri özellikle hafta sonları dükkanın önünde dondurma alabilmek için uzun kuyruklar olduğunu belirtti.

Firma çalışanı Sami Demirhan Pazaryeri ilçesine dondurma yemek için Bursa, Bilecik, Bozüyük, İstanbul ve Eskişehir’den müşterilerin geldiğini söyleyip, dondurmalarında ilçeden temin edilen günlük sütlerden yapıldığını ifade etti.