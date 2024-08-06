Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekiplerinin park halindeki araçlarının lastikleri kesildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi’ndeki yabancı uyruklu bir kişinin işlettiği lokantaya gitti. Ekipler, yaptıkları kontrollerde iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirledi. İş yerinin mühürlenmesi işlemi sırasında söz konusu yabancı uyruklu kişi, zabıta ekiplerine sözlü saldırıda bulundu. Polis ekiplerinin de yardımı ile iş yeri mühürlendi.

BELEDİYEYE AİT ARAÇLARIN LASTİKLERİ KESİLDİ

Olayın ardından gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından belediye hizmet binasının yanında park halinde bulunan birçok aracın lastikleri kesildi. Durumu fark eden görevliler,polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemede, 6 zabıta hizmet aracının 9 tekerinin gece saatlerinde kesildiği saptandı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Yetkililer, “Bu tür saldırılar, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek ve toplumu huzursuz etmek amacı taşıyor. Olayın takipçisi olacağız ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımları atacağız. Zabıta araçlarımızın işlevselliğini sürdürebilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerimizi artıracağız. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.