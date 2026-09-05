Bu yıl ilk kez düzenlenen Mysia Festivali, Gölyazı'da sahnelenen tek kişilik müzikli biyografik oyun 'Amalia' ile başladı. Üçpınar ve Fadıllı mahallelerinde devam edecek festival pazar akşamı sona erecek.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mysia Yolları ve Müzikist ortaklığıyla düzenlenen Mysia Festivali, müzik, kültür ve doğayı Mysia Yolları'nda ve köylerinde buluşturuyor. Festivalin ilk gününde, Gölyazı Kültürevi'nde (Gölyazı Panteleimon Kilisesi) Fado sanatçısı Amalia Rodrigues'in yaşamını konu alan tek kişilik müzikli biyografik oyun 'Amalia' sahnelendi.

Oyunu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan ve sanatseverler izledi.

Gülşen Karakadıoğlu'nun yazdığı, Bestem Yuvarlak Çatık'ın tek kişilik performans sergilediği, Özlem Dilan Atakul'un yönettiği ve Onur Kahvecioğlu'nun müzikleriyle eşlik ettiği oyun, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, festivalin ilk yılı olmasına rağmen güzel bir program hazırladıklarını belirterek, 'Amacımız Mysia Yolları'nın tanıtımını yapmak ve bu rotaları kültür sanatla canlı tutmak' dedi.

Gölyazı, Üçpınar ve Fadıllı'yı tek bir kültür rotasında buluşturan festival kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılımcı kontenjanı bulunan atölyeler için festivalin dijital kayıt kanalları üzerinden ön başvuru yapması gerekiyor.