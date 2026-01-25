Meteoroloji, batı ve iç kesimler için yağış uyarısı yaparken Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve fırtınaya dikkat çekti. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artışını sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz (Burdur hariç), İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'in bazı kesimleri yağmur ve sağanak yağışın etkisi altına girecek. İç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülürken, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği, özellikle kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilirken, meteoroloji, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.