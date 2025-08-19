Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19 Ağustos tarihli değerlendirmesine göre, Türkiye’nin kuzey bölgeleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün geçirecek.ANKARA (İGFA) - Marmara’nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu’nun güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.

Rüzgar Hafif, Zaman Zaman Orta Kuvvette Esecek Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerinden, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu bölgelerde ise batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.