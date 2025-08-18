Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 8. Dönem Toplpu Sözleşme Teklifi toplantısında Hükümet son teklifini açıkladı. İşte o teklif...ANKARA (İGFA) - Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında son zam teklifini kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı.

Açıklanan teklif, 6,5 milyondan fazla memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hükümetin yeni teklifi 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 artış olurken, 2027 yılı için ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 artış olarak açıklandı.

https://twitter.com/csgbakanligi/status/1957469578436489480

Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te sunulan ve 1.000 TL taban aylığı artışını içeren teklif de yeniden masaya konuldu.

Görüşmeler, sendikaların değerlendirmesiyle devam ederken, toplu sözleşme süreci 31 Ağustos 2025’te sona erecek.