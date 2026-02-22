Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital oyun platformlarına ebeveyn denetimlerinin artırılması ve yaşa uygun içerik sınıflandırmalarına daha fazla dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu bildiklerini ve bu alanı önemsediklerini belirtti. Bakan Göktaş, bu nedenle oyun platformlarından ebeveyn denetim mekanizmalarını güçlendirmelerini ve içeriklerin yaş gruplarına göre daha hassas şekilde sınıflandırılmasını beklediklerini ifade etti.

https://twitter.com/MahinurOzdemir/status/2025528210557931541

'Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz' diyen Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyada güvenli bir şekilde var olabilmesi için kamu, aileler ve platformların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Paylaşımında toplumsal iş birliği çağrısı yapan Göktaş, 'Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım' ifadelerine yer verdi.