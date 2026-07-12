E-ticaretteki verilere göre, 2026 Haziran ayında soğutucu ürün kategorisinde geçen yılın aynı dönemine göre ciro yaklaşık yüzde 55, sipariş adedi ise yüzde 40 arttı. Mobil klima, vantilatör ve hava soğutucu ürünlerine yönelik talep sıcaklıkların yükselmesiyle hız kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Artan sıcaklıklar tüketici alışkanlıklarını da değiştirdi.

E-ticaret altyapı platformu ideasoft'un verilerine göre, 2026 Haziran ayında soğutucu ürün kategorisinde önemli bir satış artışı yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla soğutucu ürünlerde ciro yaklaşık yüzde 55, sipariş adedi ise yaklaşık yüzde 40 yükseldi. Özellikle mobil klima, vantilatör ve hava soğutucu gibi ürünlerde yaz sıcaklarının etkisiyle talep belirgin şekilde arttı.

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal, iklim koşullarının artık tüketici davranışlarını doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biri haline geldiğini söyledi. Akdal, yaz aylarında tüketicilerin ihtiyaçlarını ertelemek yerine hızlı satın alma eğilimi gösterdiğini belirterek, 'Haziran verileri, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte serinletici ürünlere olan talebin belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Özellikle mobil klima, vantilatör ve hava soğutucu gibi ürünlerde ciddi bir hareketlilik gözlemledik.' dedi.

Sıcak hava dalgasının temmuz ayında da etkisini sürdürmesi halinde bu kategorilerde talebin canlı kalmasının beklendiğini ifade eden Akdal, ağustos ayıyla birlikte sezonun doğal seyri doğrultusunda satışların kademeli olarak dengelenebileceğini dile getirdi.

Bu arada mevsimsel koşulların e-ticarette artık yalnızca dönemsel bir etki oluşturmadığını vurgulayan Sinan Akdal, hava şartlarının kampanyalar kadar güçlü bir satın alma motivasyonu haline geldiğini belirterek, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere daha hızlı yöneldiğine dikkat çekti. Akdal, özellikle mevsimsel kategorilerde hava koşullarının satış performansını doğrudan etkilediğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde iklim kaynaklı tüketici hareketlerinin e-ticaret planlamalarında daha fazla dikkate alınması bekleniyor.