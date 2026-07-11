Keşan Fuar Alanı'nda 14-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Keşan Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı öncesinde tanıtıldı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Gerçekleştirilen basın açıklamasına; Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Özkaya, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Keşan Lokantacılar ve Kahveciler Otelciler Odası Başkanı Hüzeyir Ergin, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Keşan Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Alper Karaağaç, Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer, Keşan Dülgerler İnşaat Sanatkarları Elektrik Tesisatçıları Odası Başkanı Ertuğrul İlman, Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası Başkanı Fatih Uslu, Keşan Tuhafiye ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman katılım sağladı.

'BÖLGE HALKIMIZI VE ÇİFTÇİLERİMİZİ FUARA DAVET EDİYORUZ'

Keşan'da 3'üncü kez Tarım Fuarı'nın gerçekleştirileceğini belirten Renkli Fuarcılık Yetkilisi Önder Harbili, 'Burada, birlik ve beraberlik içerisinde olan tüm oda, borsa ve birlik başkanlarımıza teşekkür ederim. Bu birliktelik örneğinin memleketimize yansımasını temenni ediyorum. Fuarımızda bu yıl, geçmiş yıllara göre daha fazla bir katılımcı sayısına ulaştık. Türkiye'de ve bölgemizde aktif olarak, satılmakta olan traktör markalarının yaklaşık 12 tanesi bu fuarda sergilenecek. 30'a yakın tarım makinesi satış ve pazarlaması yapan firmanın yeri var. 50'yi aşan bir katılımcı sayımız var. Destek veren Keşan Kaymakamı, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, odalarımıza ve birliklerimize teşekkür ediyoruz. 14-18 Temmuz tarihleri arasında fuar alanımız açık olacaktır. Bölge halkımızı ve çiftçilerimizi fuara davet ediyoruz. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

'BÖLGEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen ise şunları söyledi:

'3'üncü düzenlenen fuarımız, 14 Temmuz'da başlayacak. Tüm paydaşlarımız, katılımları sağlamalı ve fuarımızı ziyaret etmelerini rica ediyorum. Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.'

'FUARIMIZ, GELENEKSEL HALE DÖNÜŞECEK'

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, 'Bu yıl 3'üncüsünü yapmayı planladığımız Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarını 14-18 Temmuz tarihleri arasında ilçemizde gerçekleştireceğiz. Fuarımız, 3'üncüsünden sonra geleneksel hale dönüşecektir. Fuara katılacak tüm firmalar, kendilerinin teknolojik anlamda yeniledikleri ürünleri, tüketicilerle buluşturacaktır. Oda, borsa ve esnaf odaları olarak, Türkiye ile yurtdışında çeşitli fuarlara üyelerimizi götürdük. Keşan ve çevresindeki üyelerimizi yurtiçi ve yurtdışı fuarlara taşıdık, taşımaya devam edeceğiz. Bugün ise, fuarımız ilçemizdedir. Hepimiz işletme sahipleri ve vatandaşlar olarak fuarımıza sahip çıkmanızı temenni ediyorum. Sizleri fuara davet ediyorum. Fuara katılacak işletmelere, bereketli ve başarılı işler çıkarmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza da, huzurlu ve sağlıklı bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum. Ayrıca, bu yıl canlı hayvan borsasının bulunduğu alanda canlı hayvanla ilgili etkinliklerimiz yapılmayacaktır. Bunun nedeni de, bölgemizde yapılan aşılamadır. Aşılama süresi bittikten sonra biz, canlı hayvan borsasında yapılması için gerekli girişimlerde bulunacağız.' şeklinde konuştu.

'50'NİN ÜZERİNDE FİRMA FUARIMIZA KATILIM SAĞLAYACAK'

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Özkaya ise, şunları söyledi: 'Bugün, bölgemiz için büyük önem taşıyan Keşan Tarım Fuarı öncesinde sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu yıl fuarımızı 15 bin metrekarelik geniş bir alanda ve 50'nin üzerinde katılımcı firma ile üçüncü kez düzenleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz.

İlk yıl çıktığımız bu yolda, katılımcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve sektör temsilcilerimizden aldığımız yapıcı görüş ve önerileri dikkatle değerlendirdik. Her organizasyonun ardından kendimizi geliştirdik, eksiklerimizi giderdik ve fuarımızı her geçen yıl daha güçlü bir yapıya kavuşturduk. Amacımız yalnızca daha büyük bir fuar düzenlemek değil; katılımcılarımızın daha verimli iş bağlantıları kurabildiği, ziyaretçilerimizin aradıkları ürün ve teknolojilere daha kolay ulaşabildiği, herkes için daha nitelikli bir organizasyon ortaya koymaktır.

Bu doğrultuda önemli bir karar alarak fuar takvimimizi de yeniden şekillendirdik. Daha önce mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzu, sektörümüzün ihtiyaçlarını ve üreticilerimizin çalışma takvimini dikkate alarak temmuz ayına taşıdık.

Buğday hasadının büyük ölçüde tamamlandığı, ayçiçeğinin tarlalarda kendini göstermeye başladığı bu dönem, çiftçimizin hem ekonomik anlamda daha öngörülebilir hareket edebildiği hem de yeni sezon yatırımlarını planlamaya başladığı önemli bir süreçtir. İşte bu nedenle Keşan Tarım Fuarı'nı, Trakya'nın bereketini simgeleyen harman dönemiyle buluşturduk. Bugün gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki, Trakya'da hasat döneminin ruhunu en iyi yansıtan tarım fuarı Keşan'da düzenlenmektedir.

Keşan Tarım Fuarı yalnızca tarım sektörüne hitap eden bir organizasyon değildir. Aynı zamanda bölgemizin ekonomik hareketliliğine katkı sunan önemli bir ticaret platformudur. Fuar süresince ilçemizde oluşan ziyaretçi yoğunluğu; konaklama sektöründen yeme-içmeye, ulaşımdan perakende ticarete kadar birçok alanda ekonomik canlılık oluşturmakta, Keşan'ın ticaret hacmine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Bunun yanında fuarımız, üretici ile teknoloji arasında güçlü bir köprü kurmaktadır. Bugün artık tarım sadece traktörden ibaret değildir. Yeni nesil traktörler, tarım makineleri, hassas tarım teknolojileri, otomatik dümenleme sistemleri, tarımsal dronelar, zirai ilaç ve gübre çözümleri, sulama teknolojileri, kamp ve karavan ekipmanları, ticari araçlar ve sektörün birçok yeniliği fuarımızda ziyaretçilerle buluşacaktır.

Tarımın geleceği teknolojiyle şekilleniyor. Biz de üreticilerimizin bu dönüşümü yerinde görmesini, firmalarla birebir iletişim kurmasını ve yeni yatırımlarını daha bilinçli planlamasını önemsiyoruz.

Keşan Tarım Fuarı'nın bugün ulaştığı noktada, güçlü iş birliklerimizin büyük payı bulunmaktadır. Başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz olmak üzere, Keşan Kaymakamlığımıza, Keşan Belediyemize, Keşan Ticaret Borsamıza, Keşan Ziraat Odamıza, destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, organizasyonu başarıyla yürüten Renkly Fuarcılık ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle tüm üreticilerimizi, sektör temsilcilerimizi, yatırımcılarımızı ve vatandaşlarımızı 14-18 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 3. Keşan Tarım Fuarı'na davet ediyorum.

İnanıyorum ki bu organizasyon, yalnızca Keşan'ın değil; Trakya'nın tarım ve ticaret vizyonuna katkı sağlayan önemli bir buluşma noktası olmaya devam edecektir.

Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.'

Toplantıda daha sonra Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan söz aldı.

'KALKINMANIN BAŞLADIĞI YER, TARIMDIR'

Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 3'üncüsünün yapıldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Özcan, 'Kalkınmanın başladığı yer, tarımdır. Tarımı geliştiren ülkeler, sanayide de çok başarılı olmuşlardır. Ülkemizde de, her geçen gün tarıma dayalı sanayi de büyük gelişmeler olmaktadır. Noksanlarımız var ama bunlarda çözüme kavuşturulacaktır. Yurtiçi tarım aletlerinin imalatı ve dışarıya ihracı daha fazla olmasını diliyorum. Katılan firmalara ve bölgemize hayırlı olsun. Fuarı inşallah geleneksel hale gelir. Keşan Belediyesi olarak, her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Tarımla ilgilenen kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Daha geniş katılımlarla tarım fuarı yapmak kısmet olsun.' dedi.

Toplantıda son olarak Keşan Kaymakamı Aziz Mercan söz aldı.

'FUAR ORGANİZASYONU KEŞAN VE TRAKYA'MIZ İÇİN ÖNEMLİDİR'

İlçemizde, 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın tanıtımı için bir araya gelindiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Mercan, şöyle konuştu:

'Başta Odalar ve Borsalar Birliğimiz olmak üzere, Keşan Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve Ziraat Odamızın önderliğinde, kaymakamlığımız ile belediye başkanlığımız, odalarımızın desteğiyle düzenlediğimiz organizasyon hem Keşan hem de Trakya'mız için önemlidir. Trakya denilince akla gelen şey, hububat üretiminin ve hayvancılığın merkezidir. Dolayısıyla, bu fuar çok fazla önem kazanmaktadır. Hem üreticilerimizin hem de sektör temsilcilerinin bir araya geleceği fuarda, çok değerli fikir alışverişi olacaktır. Bu da, tarımsal ekonomimizin geliştirilmesi için katkılar sağlayacaktır. Fuar tarımsal üretimin gelişmesi için değil; aynı zamanda Keşan'ın kültürel ve sosyal hayatının gelişmesi için önemli katkılar sunacaktır. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum. 14-18 Temmuz tarihlerimizdeki fuara davet ediyoruz.'

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.