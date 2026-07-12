Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü, 2026'nın ilk altı ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk yarı performansını kaydetti. Sektör, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 12,6 pay alarak en fazla ihracat yapan ikinci sektör olmayı sürdürdü.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı haziran ayı ihracat verilerine göre, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 2026 yılının ilk yarısında 17,1 milyar dolarlık ihracata ulaşarak tarihi bir rekora imza attı.

Sektörün ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,6, 2024'ün ilk yarısına göre ise yüzde 8,4 artış gösterdi. Böylece kimya sektörü, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ilk altı aylık ihracat performansını gerçekleştirmiş oldu.

Yılın ilk aylarında daha sınırlı bir seyir izleyen ihracat, özellikle ikinci çeyrekte hız kazandı. Nisan ayında 3,10 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, haziran ayında ise 3,29 milyar dolarla 2026'nın en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Haziran ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,9, 2024 Haziran ayına göre ise yüzde 48,5 arttı.

Türkiye'nin ilk altı aylık toplam ihracatı 136 milyar dolar olurken, kimya sektörü 17,1 milyar dolarlık hacmiyle toplam ihracattan yüzde 12,6 pay aldı ve en fazla ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, elde edilen sonuçların sektörün üretim gücü ve ihracat potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.

Aracı, özellikle nisan ayından itibaren başlayan toparlanmanın haziran ayında yılın en yüksek ihracat rakamına ulaşılmasını sağladığını ifade ederek, bu performansın yılın ikinci yarısı için önemli bir motivasyon oluşturduğunu söyledi.

Göreve geldikleri nisan ayından bu yana sektör temsilcileriyle yoğun istişare yürüttüklerini kaydeden Aracı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarıyla yakın iş birliği içinde sektörün sorunlarının çözümü için çalıştıklarını dile getirdi.,

Kimya Teknoloji Merkezi'nin de yeniden yapılandırılması için çalışma yürüttüklerini belirten Aracı, merkezin daha verimli, sürdürülebilir ve sektöre daha fazla katkı sağlayan bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Küresel ticarette belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çeken Aracı, yılın ikinci yarısında da ihracat ivmesini koruyarak sektörün Türkiye ekonomisine katkısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.