Bursa Yıldırım Belediyesi'nin 'Emektar Kitaplarınız Nakite Dönüşüyor' kampanyasıyla 60 ton eski okul kitabı geri dönüşüme kazandırıldı.

BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi'nini 'Emektar Kitaplarınız Nakite Dönüşüyor' kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Yıldırım Belediyesi'nin gelecek kuşaklara daha temiz ve yeşil bir Yıldırım bırakmak için hayata geçirdiği 'Emektar Kitaplarınız Nakite Dönüşüyor' kampanyası büyük ilgi gördü.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak, gençleri geri dönüşüme teşvik etmek ve vatandaşların aile ekonomilerine destek olmak amacıyla düzenlenen kampanya ile kullanılmış defter, okul kitapları ve test kitapları kilogramı 5 TL'den satın alındı.

1-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen proje kapsamında 60 ton atık toplanırken, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle kampanyanın süresi 19 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bu tarihe kadar vatandaşlar Barış Manço Kültür Merkezi'nde kurulan sabit stanta ve ilçenin farklı noktalarında kurulan Mobil Atık Getirme Araçlarına eski okul kitaplarını ve kullanılmış defterlerini teslim edebilecekler.

19 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

Yıldırım'da artık geleneksel hale gelen 'Emektar Kitaplarınız Nakite Dönüşüyor' kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Kampanyamıza vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.

İlk 10 günde yaklaşık 60 ton eski okul kitabını geri kazandık. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda kampanyanın süresini 19 Temmuz'a kadar uzattık. Bu kampanya ile hemşehrilerimizde farkındalık oluştururken yeni eğitim öğretim döneminde öğrenim görecek evlatlarımızın aile ekonomilerine de katkı sağlıyoruz. Böylece hem doğa kazanmış oluyor hem Yıldırımlılar. Ben tüm hemşehrilerimizi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum' dedi.