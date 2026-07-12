Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla ithalat rejimi, ilave gümrük vergileri, gözetim uygulamaları ve korunma önlemlerine yönelik yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Düzenlemelerle gözetim kapsamı genişletilirken, PET resin ithalatına ton başına 120 dolar korunma önlemi getirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması hedefi doğrultusunda ithalat politikalarında kapsamlı güncellemeye gitti. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemelerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği yükümlülükleri ve Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi. Yeni düzenlemeler kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yapılan değişikliklere paralel olarak gümrük tarife istatistik pozisyonları ile eşya tanımlarında gerekli güncellemeler gerçekleştirildi.

İthalatta gözetim uygulamalarında da kapsam genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğlerle 18 ürün grubunda düzenleme yapılırken, 10 ürün grubunda gözetim birim fiyatları ve ürün kapsamı güncellendi, 8 ürün grubunda ise ilk kez gözetim kıymeti belirlendi. Böylece Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlükte bulunan Gözetim Tebliği sayısı 184'ten 192'ye yükseldi.

Öte yandan, yerli üreticilerin korunmasına yönelik yeni bir adım da atıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, 'Polietilen Tereftalat (PET) Resin' ithalatında 19 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ton başına 120 dolar korunma önlemi getirilmesine karar verildi. Bakanlık ayrıca, filmaşin ve polietilen tereftalat cips ithalatında halen uygulanan korunma önlemlerinin süresinin uzatılması amacıyla yeni soruşturmaların başlatıldığını da duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin güçlendirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin sürdürülebilir şekilde temin edilmesi ve ithalat politikalarının öngörülebilir bir yapıda sürdürülmesi amacıyla gerekli düzenlemelere devam edileceğini duyurdu.