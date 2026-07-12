Amerika Birleşik Devletleri'ni 2026 yılında hedef pazar olarak belirleyen Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 14-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Premiere Vision (PV) Manufacturing New York Fuarı'na 13 firmayla Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenliyor.

İZMİR (İGFA) - ABD'nin yıllık 100 milyar dolarlık konfeksiyon ithalatıyla Avrupa Birliği büyüklüğünde bir pazar olduğuna dikkati çeken Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, 2025 yılında ABD yönetiminin Çin, Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi rakip ülkelere yönelik açıkladığı yüksek gümrük vergileri sonrasında 2025 yılında Çin'in ABD'ye konfeksiyon ürünleri ihracatının yüzde 32'lik düşüşle 27,7 milyar dolardan 19 milyar dolara düştüğünü, Çin'in boşluğunu Vietnam ve Kamboçya'nın doldurduğunu, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ABD pazarında daha hızlı büyümesi için ABD'ye yönelik pazarlama faaliyetlerine yoğunlaştıklarını dile getirdi.

ABD'YE İHRACATTA HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanlığı'nın 'Uzak Ülkeler Stratejisi'yle da uyumlu hareket ettiklerinin altını çizen Bağcı; 'Premiere Vision (PV) Manufacturing New York Fuarı 2026 yılındaki 5.dış pazar faaliyetimiz olacak. Bu 5 faaliyetin 3'ü ABD'ye yönelikti. ABD'ye Türkiye'nin yıllık konfeksiyon ihracatı 1,2 milyar dolar seviyesinde. ABD pazarına yoğunlaşarak ihracat hacmimizi 2 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz' diye konuştu.

PV New York Fuarı'nın, Premiere Vision Paris Fuarı'nın ardından, Amerika kıtasında düzenlenen en önemli moda organizasyonları arasında yer aldığı bilgisini veren EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli, PV New York Fuarı'na katılımcıların seçici kurul tarafından özenle incelenerek seçildiğini fuarda hem katılımcı hem ziyaretçi kalitesinin diğer fuarların üzerinde seyrettiğini ifade etti.

ABD İHRACAT LİSTESİNDE 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Türkiye'den ABD'ye yapılan konfeksiyon ürünleri ihracatının 2026 yılının ilk 6 ayında yüzde 6'lık artışla 420 milyon dolara çıktığına işaret eden Seyfeli; 'Türkiye'nin konfeksiyon ihraç ettiği ülkeler sıralamasında ABD, 2026'da bir basamak yükselerek 5.Pazar konumuna yükseldi. İhracattaki bu seyrin 2026 yılının ikinci yarısında da sürmesi için ABD'de de koleksiyonlarımızı tanıtacağız ve yeni siparişlerle Türkiye'ye dönmeyi umuyoruz. 2026 yılı sonunda ABD'ye ihracatımızın 1 milyar doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

PV New York Fuarı'na Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Milli Katılım Organizasyonuyla İzmir'den 9 firma katılırken, İstanbul'dan 3 ve Denizli'den 1 firma yer alıyor.

Fuar ile eş zamanlı İkili İkili İş Görüşmesi Faaliyetinin sürekli hale getirilmesi hedefleniyor

EHKİB milli katılım organizasyonunda fuara katılım sağlayacak 13 firmanın ABD'li müşterileri fuar alanında ayrı bir noktada ikili iş görüşmeleri yapmasına da aracılık yapacak. EHKİB bu amaçla bir PR firmasından B2B Danışmanlık ve Firma Eşleştirme hizmeti aldı. PR şirketi Türk firmalarının üretim desenlerine uygun ABD'li alıcıların fuara davet edilmesi konusunda çalışmalar yürüttü. Fuardan alınacak verimin artırılması amacıyla 2 gün süresince 200'e yakın iş görüşmesi yapılması hedefleniyor.