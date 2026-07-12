Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarları yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle istilacı ve zehirli Lagocephalus sceleratus türü için destek balık başına 35 liraya çıkarıldı.

ANKARA (İGFA) - Balon balığı avcılığına yönelik destekleme ödemelerinde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, istilacı ve zehirli tür olarak bilinen Lagocephalus sceleratus için balık başına ödenen destek tutarı 100 bin adede kadar (100 bin dahil) 35 lira olarak belirlendi.

Diğer balon balığı türleri olan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Torquigener flavimaculosus, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus ve Sphoeroides pachygaster için ise 1 milyon adede kadar (1 milyon dahil) balık başına 10 lira destek ödemesi yapılacak. Kararda yer alan düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Karar hükümlerini ise Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Hatırlanacağı gibi balon balıkları, Akdeniz ve Ege Denizi'nde hızla yayılan istilacı türler arasında yer alırken, özellikle Lagocephalus sceleratus içerdiği güçlü toksin nedeniyle insan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Türün aynı zamanda balık popülasyonuna ve balıkçılık ekipmanlarına verdiği zarar nedeniyle avcılığının desteklenmesi amaçlanıyor.