Konya Şeker, 2026-2027 kampanya dönemi kapsamında üretici ortaklarına toplam 664 milyon 751 bin lira tutarında pancar sulama ve ekim avansı ödeyecek. Ödemeler, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

KONYA (İGFA) - Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde üretici ortaklarına yönelik avans ödemelerini sürdürüyor. Şirket, üreticilere toplam 664 milyon 751 bin lira tutarında pancar sulama ve ekim avansı ödemesi yapacağını açıkladı. Açıklamaya göre, 566 milyon 633 bin liralık pancar sulama avansı ile 98 milyon 118 bin liralık ekim avansı, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üreticiyi üretimin her aşamasında desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Erkoyuncu, artan girdi maliyetleri ve sulama ihtiyacının önem kazandığı dönemde yapılan ödemelerin üreticilere önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Konya Şeker olarak üretici ortaklarımızı mali açıdan desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Toplam 664 milyon 751 bin liralık avans ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.

Çiftçilerin üretmeye devam etmesinin bölge ve ülke tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Erkoyuncu, yapılan ödemelerin üreticilerin emeklerinin karşılığını almalarına katkı sunacağını belirterek yeni üretim sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.