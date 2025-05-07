ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 24 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 568 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Yüksek Kazanç Vaadiyle” dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek, haksız kazanç sağlandığının tespit edildiğini duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; toplam 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı belirtilirken, 21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam: 1 Milyar 111 Milyon 599 TL’lik para ve mal varlığına el konulduğu bildirildi.

Operasyonlarda ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, BİZ GEREĞİNİ YAPALIM" mesajını verdi.