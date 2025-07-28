İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye’de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya platformu X’te incelenen 950 bin 597 hesaptan 342 bin 215’inin (yüzde 36) bot hesap olduğu, toplam 3 milyon 375 bin 499 paylaşımın yüzde 69’unun (2.33 milyon) negatif ve manipülatif içerik taşıdığı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine dikkat çekti.

Yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaları itibarsızlaştırmayı ve kamu kurumlarını hedef almayı amaçlayan manipülatif içerikli paylaşımlar tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın bu konuda yoğun bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.

13 HESAP YÖNETİCİSİNE İŞLEM BAŞLATILDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yaptığı incelemeler sonucunda, orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 13 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, bu hesapların yangınla mücadele çalışmalarını karalamak ve kamuoyunda panik yaratmak amacıyla hareket ettiğini vurguladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1949770605793808514

BOT HESAPLAR VE MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLAR

Sosyal medya platformu X üzerinden 1-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında paylaşım yapan 950 bin 597 hesabın analiz edildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Bu hesaplardan 342 bin 215’inin (yüzde 36) bot hesap olduğu belirlendi. Aynı dönemde yapılan toplam 3 milyon 375 bin 499 paylaşımın yaklaşık 2.33 milyonunun (yüzde 69) negatif ve manipülatif içerik taşıdığı tespit edildi" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürüttüğünü belirten Bakan Yerlikaya, dezenformasyon ve provokasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgularken, “Yangına su taşıyanlara minnetle, manipülasyon yapanlara hukukla karşılık vereceğiz!” diyerek kararlılığını vurguladı.