Bursa'daki yangının kundakçısı olarak gözaltına alınan ve sosyal medyada FETÖ'den ihraç edilmiş eski asker olan Ufuk Aytekin’in İYİ Parti Harmancık İlçe Başkanlığı'nda görev yaptığı yönündeki paylaşımları İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya yalanlayarak, şahsın partileriyle hiçbir bağlantısı olmadığını vurguladı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Harmancık ilçesinde ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ufuk Aytekin’in İYİ Parti üyesi olmadığını ve partinin hiçbir kademesinde görev almadığını açıkladı.

Sosyal medya ve basında çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, şahsın İYİ Parti ile herhangi bir bağının bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.

Başkan Kaya açıklamasında, “Sosyal medya ve basında çıkan bazı haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur; Bursa’mızın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs aşamasında gözaltına alınan Ufuk Aytekin adlı şahıs, İYİ Partimizin üyesi değildir. Dolayısı ile partimizin hiçbir kademesinde de bir görevi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.