SGK Uzmanı Yavuz Kurt, Yunus Karakaya ile Her Şeyi Konuşalım programında kademeli emeklilik, Bağ-Kur primleri, emekli-çalışan dengesi ve nüfusun yaşlanması gibi milyonları ilgilendiren başlıklara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İZMİR (İGFA) - Yunus Karakaya ile Her Şeyi Konuşalım programının konuğu olan SGK Uzmanı Yavuz Kurt, sosyal güvenlik ve emeklilik sistemine ilişkin merak edilen pek çok başlığı net ifadelerle değerlendirdi. Programda en çok dikkat çeken konu başlığı kademeli emeklilik oldu.

Kurt, 3 Mart 2023'te yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yaş şartı aranmadan emekli olduğunu, ancak 9 Eylül 1999 ile 30 Eylül 2008 arasında sigortalı olanların bu kapsam dışında kaldığını hatırlattı. Bu durumun toplumda ciddi bir adalet tartışmasına yol açtığını belirten Kurt, 'Bir günle 15-17 yıl daha geç emeklilik kabul edilmesi zor bir tablo' ifadelerini kullandı.

Vatandaşların talebinin yaş şartının tamamen kaldırılması olmadığını vurgulayan Kurt, sigorta başlangıç tarihine göre kademeli ve makul bir geçiş beklentisinin artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Ekonomik boyuta da dikkat çeken Kurt, Türkiye'de emekli sayısının 16,8 milyonun üzerine çıktığını, çalışan-emekli oranının ise 1,5 seviyesine kadar gerilediğini belirtti. SGK'nın prim gelirlerinin emekli maaşlarını karşılamaya yetmediğini, oluşan açığın vergilerle kapatıldığını ifade eden Kurt, bu nedenle her yeni düzenlemenin bütçeye etkisinin iyi hesaplanması gerektiğini vurguladı.

Programda ayrıca 3600 günle emekli olanlarla 9000 gün prim ödeyenler arasındaki maaş farkı, staj ve çıraklık sürelerinin neden emeklilik başlangıcı sayılmadığı, prim affı beklentileri ve Bağ-Kur'lular için gündeme gelen 7200 gün düzenlemesi de ele alındı. Kurt, Bağ-Kur prim indiriminin daha önce seçim vaadi olarak dile getirildiğini ve özellikle küçük esnafı kapsayacak şekilde ilerleyen dönemde hayata geçirilebileceğini söyledi.

Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığına da dikkat çeken Kurt, doğurganlık hızındaki düşüşün sosyal güvenlik sistemi açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek; doğum izinlerinin artırılması, ev kadınlarına prim desteği ve aile yardımlarının güçlendirilmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Programın sonunda emeklilerin çalışma durumuna da açıklık getiren Kurt, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli maaşı kesilmeden çalışabildiğini, bu tarihten sonra sigortalı olanların ise emekli olduktan sonra çalışmaları hâlinde maaşlarının kesildiğini hatırlattı.