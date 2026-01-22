Mardin Nusaybin'de Türk Bayrağı'na yönelik saldırı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde tepkiyle karşılandı. Gemlik Belediyesi çarşı meydanında bayrak dağıtımı yaparken, birlik ve dayanışma mesajı verildi.

BURSA (İGFA) - Nusaybin'de bağımsızlığın, vatanın ve özgürlüğün simgesi olan şanlı Türk Bayrağına yönelik saldırı Gemlik'te tepkiyle karşılandı. Ay yıldızlı bayrağın milletin onuru olduğu vurgulanırken, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Yaşanan olayın ardından Gemlik Belediyesi tarafından çarşı meydanında Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 'Bu ortak duruşu hep birlikte gösterdik. Bayrağımıza sahip çıkan, birlik ve dayanışmamıza destek veren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ortak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.' dedi.