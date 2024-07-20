Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ve beraberindeki heyet, İpsala bölgesindeki çeltik üreticilerinin sulamayla ilgili yaşadıkların sorunlar üzerine Hamzadere Barajı sulama alanında incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ile beraberindeki heyet, İpsala’da incelemelerde bulundu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle beraber Meriç ve Tunca Nehirlerindeki debilerin düşmesi sebebiyle, başta çeltik olmak üzere, tarım alanlarının olumsuz etkilenmemesi için Hamzadere Barajı sulama alanında incelemelerde bulunarak, bölgedeki birlik, kooperatif ve üreticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen incelemelerde tarımsal üretimin olumsuz etkilenmemesi için önümüzdeki günlerde alınacak tedbirler ile ilgili gerekli planlamalar yapıldı.

ÜRETİCİ “SESİMİZİ DUYAN YOK MU?” DEMİŞTİ

Türkiye genelindeki çeltik ihtiyacının ciddi bir bölümünün yapıldığı İpsala’da, Hamzadere ve Yenikarpuzlu sulama alanları dışında kalan, Meriç Nehri’nden gelen suyla ekilen alanların kuruma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten bazı çiftçiler, seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışmış ve “Sesimizi duyan yok mu?” sözleri ile karşı karşıya kaldıkları riski dile getirmişlerdi.