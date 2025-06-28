Sezen Aksu’nun yeni albümünün ilk video klibi, Google’ın video üretim modeli Google Gemini ve Veo 3 ile hazırlandı...İSTANBUL (İGFA) - Sezen Aksu’nun merakla beklenen yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları’nın çıkış video klibi “Doğrucu”, tamamen Google Gemini ve Veo 3 ile oluşturuldu. Klibin yönetmenliğini ise Öner S. Biberkökü üstleniyor.

Sezen Aksu’nun, uzun bir aradan sonra yayımladığı yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları’nın çıkış klibi Google Gemini ve Veo 3 ile hazırlandı. Son dönemde yapay zeka ile gerçekleştirdiği projelerle öne çıkan Öner S. Biberkökü yönetmeliğinde yapılan ve Sezen Aksu’nun Ozan Bayraşa ile birlikte seslendirdiği “Doğrucu” adlı şarkının video klibi, yapay zeka ve sanatın kesişiminde yer alan deneysel bir üretim süreciyle dikkat çekiyor. Minik bir serçenin izinde başlayan bu görsel anlatı, hem Aksu'nun lakabına incelikli bir selam gönderiyor hem de klibin şiirsel tonunu ilk sahneden itibaren hissettiriyor.

Veo 3, sadece sinematik videolar değil aynı zamanda yerel ses üretimi de yapabilen bir sistem sunuyor. Kullanıcıların uzun ve yaratıcı istemlerle (prompt) kendi fikirlerini hayata geçirmesini mümkün kılan model; fiziksel doğruluk, sahne tutarlılığı ve anlatı bütünlüğü açısından yeni bir standart belirliyor.

“Veo 3, Google Gemini’ın yaratıcı süreçlerin önemli bir parçası olmak için geliştirildi”

Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin projeyle ilgili şunları söyledi: “Google olarak, teknolojinin insanların hayatına ve yaratıcılığına değer kattığında derin bir anlama ulaştığına inanıyoruz. Sezen Aksu’nun ‘Doğrucu’ şarkısının video klibi, Google Gemini ve yeni video oluşturma modelimiz Veo 3 gibi yapay zeka teknolojilerinin, insan yaratıcılığı ile birleştiğinde ortaya nasıl değerli işler çıkabileceğine dair çok kıymetli bir örnek oldu. Yapay zekânın herkes için faydalı olması misyonuyla, modellerimizi yaratıcı topluluklarla birlikte, onların geri bildirimleriyle geliştiriyoruz. Bu teknolojilerin yalnızca uzmanlar için değil; müzisyenler, sinemacılar, tasarımcılar ve tüm hikâye anlatıcıları için erişilebilir ve ilham veren bir yol arkadaşı olmasını hedefliyoruz. Sezen Aksu'nun sesi nesillerdir hayatlarımızın fon müziği oldu. Bu videoda Öner S. Biberkökü'nün yaratıcılığıyla, efsanenin bir serçe olup kanatlanmasına teknolojimizle yardımcı olmak bizim için büyük bir mutluluk oldu.”

“Yapay zekâyı bir anlatı aracına dönüştürmek, yönetmen olarak bambaşka bir deneyim sundu”

Gemini Veo 3 ile çekilen video klibin yönetmeni Öner S. Biberkökü ise projede hem teknoloji hem de sanatsal perspektifin iç içe geçtiğine vurgu yapıyor: “Gemini ve Veo 3, hayal edilenin ötesinde olanaklar sunuyor. Bir yönetmen olarak en çok önem verdiğim şey izleyiciye gerçekten bir duyguyu geçirebilmek. Klibin hikâyesini kurgulama aşamasında, Sezen Hanım’la albümü dinlerken, bir parçada geçen “Şinanay” nakaratı beni bir anda geçmişe taşıdı. O anda zihnimde Sezen Aksu, hayatımızın her döneminde yanımızda olan bir serçeye dönüştü ve videodaki yerini aldı. Bu hissi görüntüye taşırken Google Gemini ve Veo 3, hem teknik hem de yaratıcı olarak gerçekten kusursuz bir ekip arkadaşı oldu. Veo 3, üretim sürecinde inanılmaz bir hız ve esneklik sağladı. Ama en önemlisi, benim yönlendirmelerimle, benim bakış açımla şekillenen Gemini ve Veo 3 ile tasarlanan bir estetik ortaya çıktı. İstemlerle resim yapar gibi çalışmak ve sahne seçimleriyle yapay zekâyı bir anlatı aracına dönüştürmek, yönetmen olarak bana bambaşka bir deneyim sundu.”