Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması'nın başvuru değerlendirme sürecini tamamladığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ekonomiyle ilgilenen üniversite öğrencilerinin güncel ekonomik gelişmeleri daha iyi anlaması ve fikirlerini ifade etmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren makaleler belirlendi.

Yarışmada ilk üçe giren çalışmalar şöyle sıralandı:

Birinci: Merkez Bankası Dijital Paralarının Küresel Para Politikası ve Finansal İstikrar Üzerindeki Etkileri: G20 Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi

İkinci: Türkiye'deki Enflasyon Rejimleri ile Hanehalkı Borçlanması Arasındaki İlişkinin Toplumsal Refah Üzerine Etkileri

Üçüncü: Fiyat İstikrarı ve Toplumsal Refah Arasındaki İlişki: Enflasyonun Seviyesi ve Oynaklığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

TCMB, yarışmada dereceye giren öğrencilerin makalelerini sunmak üzere TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ne davet edildiğini duyurdu.

Merkez Bankası, Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılında da düzenleneceğini bildirildi.

Dereceye giren makalelerin yer aldığı dijital dergiye erişmek için tıklayabilirsiniz